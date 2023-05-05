Президент Украины Зеленский сообщил о встрече с главой МИД Бахрейна Аз-Заяни

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Украинский лидер Владимир Зеленский проинформировал о результатах встречи с руководителем МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни, прибывшим с официальным визитом в Киев.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Глава киевского режима назвал визит на Украину руководителя МИД Бахрейна чрезвычайно важным сигналом о согласии и взаимодействии между двумя странами, пишет РИА Новости.