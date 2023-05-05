Подготовка в США ориентированного на сдерживание КНР законопроекта указывает на их серьёзную обеспокоенность лишиться доминирования на мировой политической арене.
По информации корреспондентов китайской газеты Global Times, американский Сенат готовится к представлению нового "гигантского" законопроекта по Китаю, преследуя цель остановки его технического прогресса. Вашингтон назвал документ "Соперничество с Китаем 2.0".
Китайские журналисты отмечают, что систематические визиты в КНР спецпредставителя госдепа Джона Керри и госсекретаря Энтони Блинкена не поспособствуют налаживанию взаимоотношений Вашингтона с Пекином, если Белый дом продолжит следовать в неверном направлении.
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