Global Times: законопроект США о сдерживании Китая свидетельствует о страхе потерять господство

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Подготовка в США ориентированного на сдерживание КНР законопроекта указывает на их серьёзную обеспокоенность лишиться доминирования на мировой политической арене.

Фото: Правда.Ру

По информации корреспондентов китайской газеты Global Times, американский Сенат готовится к представлению нового "гигантского" законопроекта по Китаю, преследуя цель остановки его технического прогресса. Вашингтон назвал документ "Соперничество с Китаем 2.0".

Китайские журналисты отмечают, что систематические визиты в КНР спецпредставителя госдепа Джона Керри и госсекретаря Энтони Блинкена не поспособствуют налаживанию взаимоотношений Вашингтона с Пекином, если Белый дом продолжит следовать в неверном направлении.