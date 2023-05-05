Мнение американцев о собственной исключительности стало благодатной почвой для распространения сатанизма в США, заявил религиовед Александр Невеев.
В отличие от христиан, поклонники Люцифера считают эгоизм достоинством, и именно такая жизненная позиция десятилетиями пропагандируется американской культурой, добавил он.
"С точки зрения христианской церкви, американская версия демократии, американской мечты является сатанизмом сама по себе", — цитирует эксперта Телеканал "360".
Появление официальных сатанинских организаций и церквей, которые признаются государством, всего лишь формализуют тот подход к жизни, который характеризует граждан США на протяжении достаточно долгого времени, резюмировал Невеев.
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