Пользователи Twitter* обрушились с критикой на украинского президента Владимира Зеленского, который призвал россиян готовиться к "плохим новостям" после его международных поездок.
Комментаторы призвали главу Украины перестать угрожать России и возобновить переговорный процесс. По их словам, политик показал "своё истинное лицо" во время визита в Гаагу.
"Зеленский намерен превратить в пепел и Европу", — написал один из пользователей.
Кроме того, читатели добавили, что руководители некоторых стран, входящих в состав НАТО, заинтересованы в прекращении поддержки Киева. Они подчеркнули: Украине в скором времени начнут рекомендовать сесть за стол переговоров с Москвой.
Ранее Зеленский совершил рабочие поездки в Финляндию и Нидерланды. Он провёл встречу с представителями Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Нидерландские власти пообещали продолжить оказывать военную помощь украинской армии.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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