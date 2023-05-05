Пользователи Twitter* раскритиковали Зеленского после слов о плохих новостях для россиян

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Пользователи Twitter* обрушились с критикой на украинского президента Владимира Зеленского, который призвал россиян готовиться к "плохим новостям" после его международных поездок.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Комментаторы призвали главу Украины перестать угрожать России и возобновить переговорный процесс. По их словам, политик показал "своё истинное лицо" во время визита в Гаагу.

"Зеленский намерен превратить в пепел и Европу", — написал один из пользователей.

Кроме того, читатели добавили, что руководители некоторых стран, входящих в состав НАТО, заинтересованы в прекращении поддержки Киева. Они подчеркнули: Украине в скором времени начнут рекомендовать сесть за стол переговоров с Москвой.

Ранее Зеленский совершил рабочие поездки в Финляндию и Нидерланды. Он провёл встречу с представителями Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Нидерландские власти пообещали продолжить оказывать военную помощь украинской армии.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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