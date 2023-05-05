GeenStijl: "комик из Киева" Зеленский устроил в Гааге кабаре-спектакль, чтобы выпросить тысячу бомб

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Пользователи популярного голландского портала высмеяли визит президента Украины Владимира Зеленского в Гаагу, назвав его выступление "кабаре-спектаклем".

Фото: https://mosregtoday.ru

По их словам, "телевизионный комик из Киева" вновь произносил грозные речи, надеясь на получение "тысячи бомб и нескольких истребителей F-16" от европейских стран.

Отдельно подписчики GeenStijl подчеркнули "неожиданность визита" украинского лидера, о котором заранее знали все собравшиеся в зале политики и журналисты.

Зеленский настолько увлёкся выпрашиванием нового пакета военной и финансовой помощи, подчеркнули голландцы, что всё своё выступление проводил под перевёрнутым флагом Украины.

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