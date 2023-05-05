Пользователи популярного голландского портала высмеяли визит президента Украины Владимира Зеленского в Гаагу, назвав его выступление "кабаре-спектаклем".
По их словам, "телевизионный комик из Киева" вновь произносил грозные речи, надеясь на получение "тысячи бомб и нескольких истребителей F-16" от европейских стран.
Отдельно подписчики GeenStijl подчеркнули "неожиданность визита" украинского лидера, о котором заранее знали все собравшиеся в зале политики и журналисты.
Зеленский настолько увлёкся выпрашиванием нового пакета военной и финансовой помощи, подчеркнули голландцы, что всё своё выступление проводил под перевёрнутым флагом Украины.
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