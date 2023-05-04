Минобороны Британии признало перепродажу оружия до попадания в зону СВО на Украине

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Минобороны Британии признало перепродажу оружия до попадания в зону СВО на Украине. Заявление было опубликовано на сайте парламента Великобритании.

Фото: phonoteka.org

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что британская сторона установила "надёжные процедуры" для обеспечения передачи вооружения ВСУ. Он отметил, что вооружение идёт через Международный донорский координационный центр. Хиппи добавил, что сообщения о перенаправлении вооружения, подаренного Украине, есть, но они редки.

Ранее американский наёмник рассказал, что боевики ВСУ перепродают оружие НАТО.