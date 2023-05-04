Переговоры о двусторонней торговле в рупиях между Индией и Россией приостановлены по причине того, что Москва не готова хранить эту валюту в своей казне. Такую новость сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источник.
"Мы не хотим больше настаивать на расчётах в рупиях, этот механизм просто не работает"
На данный момент идут поиски альтернативных расчетов.
Ранее сообщалось, что в мае текущего года Россия, вероятно, возобновит закупку иностранной валюты для своих резервов.
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