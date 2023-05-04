Полковник Матвийчук назвал попытку Киева ударить по Кремлю провокацией

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Атака на Кремль является военной провокацией со стороны Украины. Киевское руководство ждёт ответный удар, после которого потребует международную помощь. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Фото: u-f.ru

"Киев в своём агрессивном запале пытается нас пригласить, чтобы мы нанесли ответный удар по Банковой, по Майдану Незалежности, по президентскому дворцу, чтобы стать жертвой. Это провокация: "проклятая Москва", видите ли, разрушила половину Киева", — отметил Матвийчук в эфире радиостанции "Говорит Москва".

России не стоит реагировать на подобные манёвры, поскольку беспилотники не были оснащены опасными снарядами, которые могли бы нанести серьёзный ущерб, указал эксперт. Прилёт по флагштоку Сенатского дворца является случайностью, убеждён он. Система противовоздушной обороны вокруг Москвы — это "предмет зависти всего мира", подчеркнул полковник.

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