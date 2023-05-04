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Колумнист GT Ху Сицзинь: с помощью атаки БПЛА на Кремль Киев хотел показать силу

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Мир

Реальная цель атаки беспилотников со взрывчаткой на резиденцию президента России Владимира Путина — вызвать в России шок от нападения на столицу и сорвать предстоящий парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая.

Колумнист GT Ху Сицзинь: с помощью атаки БПЛА на Кремль Киев хотел показать силу
Фото: скрин wsj.com

К такому выводу пришёл китайский аналитик Ху Сицзинь.

"Это (нападение. — Прим. ред.) символ того, что Москва недалеко от поля боя и что война дошла до сюда, и в конце концов подорвёт русское общество", — написал он в издании Global Times.

Если Россия примет украинский вызов и ударит по офису Зеленского, предупреждает колумнист, военный конфликт перейдёт в неуправляемую фазу. Но можно с уверенностью заявить, что Москва не оставит это нападение без внимания, резюмировал он.

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Ордер на арест Путина: Что теперь будет? Самый детальный разбор
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.

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