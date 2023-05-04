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Джерелиевский заявил, что ВСУ применяют террористическую тактику наступления

1:16
Мир

Руководство киевского режима начинает делать упор на террористические акты. Такой способ ведения боевых действий обходится довольно дёшево и не требует больших жертв среди солдат. Об этом сообщил военный аналитик Борис Джерелиевский.

Джерелиевский заявил, что ВСУ применяют террористическую тактику наступления
Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Он подчеркнул, что возможности Украины серьёзно ограничены, шансов на успешное наступление ВСУ мало, поэтому украинская армия вынуждена изменить тактику ведения боевых действий.

"Удары по нефтебазе под Севастополем, в Темрюке, подрывы ЖД-путей, нейтрализована целая террористическая сеть, которая готовила теракты в Крыму. Таких эпизодов будет всё больше и больше", — отметил Джерелиевский в беседе с URA. RU.

Эксперт убеждён, что ВСУ провалят разрекламированное наступление. Манёвры украинской армии обернутся полным разгромом и колоссальными потерями, считает аналитик.

"Я предполагаю, что по мере того, как ВСУ будут уничтожены как единая боевая сила, постепенно начнётся второй этап — смещение к партизанской террористической войне. Она дешевле и длиться может достаточно долгое время", — объяснил Джерелиевский.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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