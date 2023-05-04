Руководство киевского режима начинает делать упор на террористические акты. Такой способ ведения боевых действий обходится довольно дёшево и не требует больших жертв среди солдат. Об этом сообщил военный аналитик Борис Джерелиевский.
Он подчеркнул, что возможности Украины серьёзно ограничены, шансов на успешное наступление ВСУ мало, поэтому украинская армия вынуждена изменить тактику ведения боевых действий.
"Удары по нефтебазе под Севастополем, в Темрюке, подрывы ЖД-путей, нейтрализована целая террористическая сеть, которая готовила теракты в Крыму. Таких эпизодов будет всё больше и больше", — отметил Джерелиевский в беседе с URA. RU.
Эксперт убеждён, что ВСУ провалят разрекламированное наступление. Манёвры украинской армии обернутся полным разгромом и колоссальными потерями, считает аналитик.
"Я предполагаю, что по мере того, как ВСУ будут уничтожены как единая боевая сила, постепенно начнётся второй этап — смещение к партизанской террористической войне. Она дешевле и длиться может достаточно долгое время", — объяснил Джерелиевский.
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