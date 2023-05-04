Сразу после новости о попытке двух украинских беспилотников атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, некоторые западные СМИ начали утверждать, что теракт организовали российские спецслужбы.
Подобную позицию высмеял американский юрист, журналист Гленн Гринвальд. Он напомнил, что ещё недавно Москву обвиняли в подрыве "Северных потоков".
"Западная пресса ранее распространяла смехотворное утверждение, что Россия взорвала свой собственный трубопровод. Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать", — написал Гринвальд на своей странице в социальной сети.
Ранее военный эксперт заявил, что после покушения на российского лидера любые переговоры с Украиной возможны только для подписания Киевом безоговорочной капитуляции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.