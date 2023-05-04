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Журналист Гринвальд: в США не поверили в причастность России к атаке на Кремль

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Мир

Сразу после новости о попытке двух украинских беспилотников атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, некоторые западные СМИ начали утверждать, что теракт организовали российские спецслужбы.

Журналист Гринвальд: в США не поверили в причастность России к атаке на Кремль
Фото: Вадим Савицкий

Подобную позицию высмеял американский юрист, журналист Гленн Гринвальд. Он напомнил, что ещё недавно Москву обвиняли в подрыве "Северных потоков".

"Западная пресса ранее распространяла смехотворное утверждение, что Россия взорвала свой собственный трубопровод. Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать", — написал Гринвальд на своей странице в социальной сети.

Ранее военный эксперт заявил, что после покушения на российского лидера любые переговоры с Украиной возможны только для подписания Киевом безоговорочной капитуляции.

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Россия кишит агентами СБУ: пора вводить режим ЧП?
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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