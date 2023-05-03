Baijiahao: британский журналист потерял дар речи после ответа Лаврова на его вопрос

Корреспондент одного из британских изданий попытался поставить в тупик провокационным вопросом главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Фото: t.me/MID_Russia

Однако ответ главы МИД России журналиста ошеломил, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

На одной из недавних пресс-конференций произошёл любопытный инцидент, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Британский журналист поинтересовался у Сергея Лаврова, "крала ли Россия зерно у Украины". Но ответ российского министра стал для него полной неожиданностью.

Он посмотрел на журналиста и сообщил, что слышал лишь о воровстве американскими военными сирийской нефти. По мнению авторов материала, британский журналист такого поворота событий явно не ожидал и оказался застигнут врасплох.

Отмечается, что корреспондент британского издания явно плохо подготовился, поскольку подобный вопрос главе российского внешнеполитического ведомства ранее уже задавали. Только тогда это был представитель Украины.

"А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают?" — поинтересовался тогда у задававшего вопрос Сергей Лавров.

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