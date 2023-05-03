Блинкен планирует посетить КНР в 2023 году

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В планах госсекретаря США Энтони Блинкена - совершить официальный визит в Китай с целью восстановить линии связи с КНР на всех уровнях. Об этом передает газета The Washington Post.

Фото: РИА Новости

"Считаю, важно, как говорил президент Байден на Бали, когда встречался с президентом Си в конце прошлого года, чтобы мы восстановили регулярные линии связи на всех уровнях в рамках правительств [двух стран] в целом".

Напомним, что ранее визит американского госсекретаря был отменён по причине выявления в воздушном пространстве США китайских аэростатов.