Против РФ откроется второй фронт на афгано-таджикской границе

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Против России может открыться второй фронт на афгано-таджикской границе. В этом будут участвовать боевики афганского филиала ИГИЛ*, пишет EADaily.

Фото: ВКонтакте

"Скоро Россия почувствует реальность этой угрозы, которая проявится на таджикистанском и других южных направлениях", — сказал представитель Фронта свободы Афганистана (ФСА) — вооружённого движения Сопротивления.

Также стало известно, что 4 мая в Хороге (административный центр Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана) пройдёт собрание для решения вопросов сборов военнообязанных в возрасте от 18 до 55 лет. Цель мероприятия — проверка мобилизационного резерва.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.