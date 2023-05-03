Владимир Зеленский не планирует возвращаться на Украину сразу же после визита в Хельсинки, где он проведёт один день, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Ранее в среду стало известно о необъявленном визите Зеленского в Финляндию, где пройдёт саммит стран Северной Европы и Украины. В его планах — встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии, Швеции.
С президентом Финляндии Саули Ниинистё Зеленский уже встретился.
"Будем говорить (в Финляндии) про конкретные шаги, не просто о политике открытых дверей в НАТО, а про конкретные шаги, которые могут приблизить Украину к членству в этом альянсе. В Финляндии мы проведем один день, но после Финляндии мы едем не на Украину", — сказал Никифоров.
На следующей неделе Зеленский планирует отправиться в Германию, где ему должны вручить премию Карла Великого "за объединение Европы".
Стоит заметить, что комментарий Никифорова насчёт возвращения Зеленского на Украину появился практически одновременно с сообщением пресс-службы Кремля об атаке украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России.
Многие наблюдатели обратили внимание на то, что внезапный визит Зеленского в Финляндию последовал в тот же день, когда произошла атака. Равно как и заявление его пресс-секретаря о том, что он не намерен возвращаться на Украину сразу же после визита в Финляндию.
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