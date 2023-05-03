Политолог Марков назвал атаку ВСУ на Кремль резкой эскалацией конфликта

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Кремль. Дроны были ликвидированы, Владимир Путин не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе президента России. Москва оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, подчеркнули в ведомстве.

Политолог Сергей Марков назвал это "сенсацией", которая кардинально изменит ход спецоперации. Москва снимает гарантии личной неприкосновенности главы киевского режима Владимира Зеленского и других руководителей Украины, указал он.

"Происходит резкая эскалация. Контнаступ ВСУ видимо будет совсем скоро. Киевский режим — это режим террористов. Террористы должны быть уничтожены. Жёстче надо, жёстче", — подчеркнул политолог в своём Telegram-канале.