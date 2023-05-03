Делегация "Движения первых" посетит Белоруссию 5 мая

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В пятницу, 5 мая, делегация Российского движения детей и молодежи "Движение первых" прибудет в Белоруссию для того, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве с местными детскими и молодежными организациями. Первостепенно переговоры пройдут с такими объединениями, как "Белорусская республиканская пионерская организация" и "Белорусский республиканский союз молодежи" - сообщает пресс-служба российской организации со ссылкой на ее председателя Григория Гурова.

Фото: dm-centre.ru

"Договоры укрепят сферу молодежного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также позволят детям и молодежи двух стран принимать участие в обменах, мероприятиях в России и Беларуси, в совместных образовательно-туристических поездках за рубеж".

Помимо этого, Гуров намерен встретиться с министром образования Республики Андреем Иванцом и послом РФ в Союзном государстве Борисом Грызловым.

Отмечается, что Белоруссию также посетят избранники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.