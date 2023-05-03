Генерал Болдырев не исключил вторжение ВСУ в Приднестровье

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России не следует наносить превентивные удары по военному складу в Колбасне, поскольку слухи о наступлении Украины на Приднестровье могут быть отвлекающим манёвром. Об этом заявил в экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.

Фото: cnnn.ru

Он подчеркнул, что подобные манёвры держат в строжайшем секрете, а не стягивают четыре тысячи боевиков для осуществления провокации. Оданко ВСУ действительно могут атаковать Приднестровье, считает генерал.

"Для проведения провокации или теракта крупных группировок не требуется. Тут вопрос, решатся ли они на это? Всё будет зависеть от того, как среагирует правительство и народ Приднестровья, наши миротворцы, которые там находятся, а также — как мы отреагируем на это", — отметил Болдырев в беседе с НСН.

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