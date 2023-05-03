Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выступил сегодня с заявлением о том, что из бюджета Еврокомиссии могут выделить 500 миллионов евро на повышение объёмов производства боеприпасов. Бретон акцентировал внимание на том, что на такую меру предложено пойти с целью продолжить оказывать поддержку Украине.
Инициированный законопроект еврокомиссар назвал "беспрецедентным" и ориентированным на существенное наращивание мощностей оборонной промышленности. Предложение направлено на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС.
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Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.