Полиция Германии проводит обыски на яхте Фархада Ахмедова

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Сотрудники правоохранительных органов Германии вторглись на яхту 67-летнего бизнесмена Фархада Ахмедова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Bundespolizei Karriere

Немецкие силовики не называют им российского бизнесмена, однако по данным издания речь идет именно об Ахмедове и его 115-метровой яхте, стоимость которой составляет $230 млн.

Отмечается, что рейд был совершен с целью выявления на судне наличия запрещенных ценностей.

Напомним, по данным на 2019 года Ахмедов занимал 67-ю строчку рейтинга самых богатых людей России по версии журнала Forbes. Его состояние было оценено в $1,4 млрд.