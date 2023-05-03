Взрывы на территории России, а также многочисленные полёты украинских беспилотников над российскими городами нельзя назвать массовой атакой Киева. Это террористические акты, организаторами которых выступает Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В.Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Pravda.Ru.
В ходе проведения спецоперации России столкнулась не только с армией киевского режима, но и со всеми силами НАТО, указал политолог.
"Напрягаются все: от Вашингтона до Брюсселя. Запад снабжает ВСУ всем необходимым", — подчеркнул специалист.
На фоне активного участия Североатлантического альянса в украинском конфликте России следует усилить безопасность приграничных регионов, считает Кошкин. В Брянской, Белгородской и Курской областях необходимо развернуть глубокоэшелонированные средства противовоздушной обороны (ПВО) и направить в регионы структуры по борьбе с диверсионно-разведывательными группами. Также политолог призвал мобилизовать институты гражданского общества.
"У нас есть закон о дружинниках, у нас есть движения патриотического характера, которые должны содействовать в борьбе с диверсантами", — указал собеседник Pravda.Ru.
Кошкин считает необходимым мобилизовать все силы для того, чтобы противодействовать подобного рода провокациям со стороны Украины и НАТО.
Аналогичные методы ВСУ могут применить в отношении Приднестровской Молдавской Республики, предупредил эксперт. Командование украинской армии уже стянуло под Одессу четыре тысячи боевиков для того, чтобы захватить оружейные склады в населённом пункте Колбасна. Также киевское руководство планирует рассредоточить силы российской армии и отвлечь внимание от своего наступления.
"Зеленский неоднократно просил Грузию открыть второй фронт, поэтому атака на Приднестровье — это очередная попытка растянуть наши силы", — заключил Кошкин.
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