На Артёмовском направлении один из иностранных наёмников получил серьёзное ранение. Украинские боевики начали эвакуировать "солдата удачи", но оставили двух других военнослужащих погибать на просёлочной дороге.
"Там ещё двое раненых и один "двухсотый", — сказал солдат на видео.
Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры эвакуации и отметил, что за ранеными сослуживцами боевики ВСУ возвращаться не собираются.
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