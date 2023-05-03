Опубликованы кадры эвакуации иностранного наёмника из Артёмовска

На Артёмовском направлении один из иностранных наёмников получил серьёзное ранение. Украинские боевики начали эвакуировать "солдата удачи", но оставили двух других военнослужащих погибать на просёлочной дороге.

"Там ещё двое раненых и один "двухсотый", — сказал солдат на видео.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры эвакуации и отметил, что за ранеными сослуживцами боевики ВСУ возвращаться не собираются.