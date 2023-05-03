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MWM: конфликт России и Украины близок к перелому в пользу ВС РФ

1:07
Мир

Массированный удары российской армии серьёзно истощили запасы украинского оружия, которое было подготовлено для контрнаступления ВСУ. Уничтожение складов с боеприпасами может подорвать шансы на успех готовящегося украинского наступления. Об этом сообщили американские аналитики.

MWM: конфликт России и Украины близок к перелому в пользу ВС РФ
Фото: redstar.ru

"Значительное истощение украинских и союзных сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу России", — подчеркнули эксперты.

Журналисты отметили, что в результате удара 1 мая под Донецком уничтожен железнодорожный эшелон с грузом до 200 тонн украинских боеприпасов. В Павлограде разгромлены два ракетных дивизиона ВСУ. Также в Харьковской области поражён склад 127-й механизированной бригады. Аналитики подчеркнули, что Россия наращивает силу своих ударов в преддверии наступления ВСУ.

"Многие западные лидеры даже не осознают, насколько далека Украина от победы", — отмечается в материале Military Watch Magazine (MWM).

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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