Заявления правительства Соединённых Штатов Америки о возможном дефолте могут быть скорее провокацией, чем реальной угрозой. Своими действия Вашингтон фактически водит за нос остальной мир. Об этом пишет газета "Взгляд".
Ситуация вокруг потолка госдолга больше напоминает торг между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами. Дискуссия наверняка закончится традиционной договорённостью об увеличении лимита. Хотя власти уже неоднократно предупреждали об ужасных последствиях, на самом деле ничего страшного не происходит.
"В случае с США речь идёт о рисках технического дефолта, когда денег нет в конкретный момент, но потом они будут. То есть технический дефолт — это некая пауза. К тому же дефолт не означает, что сразу закрываются все заводы, а госимущество пойдёт с молотка. Скорее всего, вы увидим, что всего лишь отсрочатся выплаты по американским гособлигациям", — сказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
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