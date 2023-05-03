Заявления о дефолте Соединённых Штатов Америки в 2023 году разыгрывают весь мир

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Заявления правительства Соединённых Штатов Америки о возможном дефолте могут быть скорее провокацией, чем реальной угрозой. Своими действия Вашингтон фактически водит за нос остальной мир. Об этом пишет газета "Взгляд".

Фото: Правда.Ру

Ситуация вокруг потолка госдолга больше напоминает торг между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами. Дискуссия наверняка закончится традиционной договорённостью об увеличении лимита. Хотя власти уже неоднократно предупреждали об ужасных последствиях, на самом деле ничего страшного не происходит.

"В случае с США речь идёт о рисках технического дефолта, когда денег нет в конкретный момент, но потом они будут. То есть технический дефолт — это некая пауза. К тому же дефолт не означает, что сразу закрываются все заводы, а госимущество пойдёт с молотка. Скорее всего, вы увидим, что всего лишь отсрочатся выплаты по американским гособлигациям", — сказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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