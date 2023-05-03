В Египте дали старт строительству с участием РФ третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа". Об этом проинформировали сегодня в пресс-службе инжинирингового дивизиона "Росатома".
Утром в среду, 3 мая, на площадке сооружения станции был залит "первый бетон" в фундаментную плиту, уточнили в госкорпорации. Таким образом стартовала основная стадия строительных работ на третьем энергоблоке "Эль-Дабаа".
Напомним, в минувшем году начали строить первый и второй энергоблоки первой на территории Египта АЭС.
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