"Росатом" приступил к строительству третьего энергоблока на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

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В Египте дали старт строительству с участием РФ третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа". Об этом проинформировали сегодня в пресс-службе инжинирингового дивизиона "Росатома".

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Утром в среду, 3 мая, на площадке сооружения станции был залит "первый бетон" в фундаментную плиту, уточнили в госкорпорации. Таким образом стартовала основная стадия строительных работ на третьем энергоблоке "Эль-Дабаа".

Напомним, в минувшем году начали строить первый и второй энергоблоки первой на территории Египта АЭС.