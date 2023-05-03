Бывший главный редактор издания Nexta Роман Протасевич приговорен к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщают белорусские СМИ.
Преступник признан виновным в заговоре, целью которого являлся захват государственной власти в Белоруссии неконституционным путем.
Прокуратура требовала приговорить злоумышленника к 10 годам колонии.
Стоит добавить, что основателя Nexta Степана Путило могут приговорить к 20 годам колонии заочно. 19-летний срок также светит бывшему редактору издания Яну Рудику.
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