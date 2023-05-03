Число погибших в результате стрельбы в здании средней школы Белграда возросло до девяти человек. Об этом сообщает издание "Вечерние ведомости".
Бойню устроил 14-летний подросток. Первой его жертвой стал охранник. Предполагается, что злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.
Среди раненых есть те, кто находится в тяжелом состоянии, поэтому число погибших может возрасти. Обвиняемый в указанном преступлении задержан полицией.
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