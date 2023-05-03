Число жертв бойни в школе Белграда возросло до девяти человек

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Число погибших в результате стрельбы в здании средней школы Белграда возросло до девяти человек. Об этом сообщает издание "Вечерние ведомости".

Фото: https://www.pxfuel.com/ru/search?q=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82

Бойню устроил 14-летний подросток. Первой его жертвой стал охранник. Предполагается, что злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Среди раненых есть те, кто находится в тяжелом состоянии, поэтому число погибших может возрасти. Обвиняемый в указанном преступлении задержан полицией.