Офис Зеленского упрекнул НАТО в затягивании процесса принятия Украины

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На Украине недовольны тем, что блок НАТО не начал процесс принятия этой страны ещё в 2008. Упрёки прозвучали из Офиса президента Зеленского.

Фото: commons.wikimedia. org

Заместитель главы Офиса украинского президента Зеленского Игорь Жовква заявил, что ещё в 2008 году представители НАТО допустили ошибку, не предоставив Украине план действий по членству в этом альянсе. В сентябре 2022 Украина подала заявку о вступлении в НАТО.

"В решении Бухарестского саммита НАТО в 2008 году записано, что Украина станет членом НАТО, — заявил Жовква. — Просто тогда НАТО, к сожалению, или отдельные государства-члены НАТО, не решились сразу предоставить Украине план действий по членству. Это ошибка. И это надо признавать нашим партнёрам".

20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в украинской столице заявил, что Украина определилась со своим будущим в североатлантической семье, и члены альянса с этим согласны. Новый саммит НАТО ожидается в июле нынешнего года в Вильнюсе.

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