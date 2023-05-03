Руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу выступил сегодня с заявлением о том, что принято решение о закрытии воздушного пространства для самолётов из Армении. Министр не исключает, что в ближайшее время будут введены также и иные меры, сообщает телеканал NTV.
Власти Турции аннулировали ранее выданное авиаперевозчику FlyOne Armenia разрешение на использование воздушного пространства Турции при осуществлении авиарейсов в Европу. Из заявления руководителя совета авиакомпании Арама Ананяна следует, что авиационное правительство приняло это решение без предварительных уведомлений.
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