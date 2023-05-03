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Глава МИД Турции Чавушоглу: "Россельхозбанк" могут вернуть в SWIFT уже очень скоро

1:21
Мир

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о том, что российский "Россельхозбанк" уже скоро может вернуться в систему SWIFT. Вопрос об этом постоянно находится на повестке.

Глава МИД Турции Чавушоглу: "Россельхозбанк" могут вернуть в SWIFT уже очень скоро
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Российский "Россельхозбанк" должен вернуться в систему быстрого обмена сообщениями между банками SWIFT для того чтобы Россия продлила сделку по зерну. Вопрос об этом постоянно находится на повестке дня, как рассказал в интервью турецким тележурналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Наши старания продолжаются, надеемся на результат, — заявил Чавушоглу. — Главная проблема тут и причина — это препятствия на пути экспорта российской агропродукции. Это серьёзные препятствия. Тут ведётся работа. С другой стороны, на повестке дня находится вопрос возвращения "Россельхозбанка" в систему SWIFT, ведутся переговоры на этот счёт".

Российское министерство иностранных дел не раз отмечало, что без переподключения Россельхозбанка к SWIFT, а также возобновления поставок различных компонентов сельхозтехники и их сервисного обслуживания и разблокировки зарубежных активов и счетов российских компаний продление так называемой "черноморской инициативы" или зерновой сделки после 18 мая маловероятно.

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Доллар рубль не бережет
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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