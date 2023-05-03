Израиль и Газа пришли к договорённости о прекращении огня

Палестинцы и израильтяне после обмена массированными ударами минувшей ночью пришли к договорённости прекратить огонь. Корреспонденты телеканала "Аль Джазира" сообщают об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник из палестинской группировки.

Фото: unitedwithisrael.org

Напомним, ранее стало известно о том, что израильские самолёты в ночь на 3 мая нанесли серию мощных ударов по объектам Газы, принадлежащим движению ХАМАС. Таким образом израильская сторона ответила на 37 ракет, которые были выпущены по югу страны.