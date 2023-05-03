Палестинцы и израильтяне после обмена массированными ударами минувшей ночью пришли к договорённости прекратить огонь. Корреспонденты телеканала "Аль Джазира" сообщают об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник из палестинской группировки.
Напомним, ранее стало известно о том, что израильские самолёты в ночь на 3 мая нанесли серию мощных ударов по объектам Газы, принадлежащим движению ХАМАС. Таким образом израильская сторона ответила на 37 ракет, которые были выпущены по югу страны.
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