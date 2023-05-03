Боевики ВСУ в очередной раз подвергли массированному обстрелу посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Из заявления губернатора региона Романа Старовойта следует, что на территории населённого пункта зафиксировали сегодня восемь "прилётов" украинских снарядов.
Инцидент обошёлся без пострадавших. В нескольких домах повреждены фасады, окна и заборы. Электроснабжение Тёткино частично нарушено. Повреждения получили также газопровод низкого давления и поликлиника, сообщил Старовойт.
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