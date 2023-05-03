Переговоры России, Украины и Турции по зерновой сделке запланированы на 5 мая

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Переговоры Российской Федерации, Турции и Украины на тему пролонгации зернового соглашения пройдут в Стамбуле 5 мая 2023 года. На эту дату запланирована встреча заместителей министров обороны трёх стран. Корреспонденты информагентства Anadolu пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы турецкого Минобороны Хулуси Акара.

Фото: pixabay.com

Напомним, зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля минувшего года. Россия, Турция и Украина при участии ООН подписали два документа: по созданию коридора для транспортировки зерна из трёх украинских портов (Черноморск, Южный и Одесса), а также по ликвидации барьеров на экспорт удобрений и продовольствия из России.