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Переговоры России, Украины и Турции по зерновой сделке запланированы на 5 мая

0:51
Мир

Переговоры Российской Федерации, Турции и Украины на тему пролонгации зернового соглашения пройдут в Стамбуле 5 мая 2023 года. На эту дату запланирована встреча заместителей министров обороны трёх стран. Корреспонденты информагентства Anadolu пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление главы турецкого Минобороны Хулуси Акара.

Переговоры России, Украины и Турции по зерновой сделке запланированы на 5 мая
Фото: pixabay.com

Напомним, зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля минувшего года. Россия, Турция и Украина при участии ООН подписали два документа: по созданию коридора для транспортировки зерна из трёх украинских портов (Черноморск, Южный и Одесса), а также по ликвидации барьеров на экспорт удобрений и продовольствия из России.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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