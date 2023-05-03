Руководитель турецкого МВД Сулейман Сойлу выступил с заявлением о том, что власти США давили на него в попытке получить идентификационные и биометрические данные сирийцев.
Ранее Сойлу предъявил Вашингтону обвинения в попытке создания террористического государства у границ Турции. После теракта, произошедшего в Стамбуле в минувшем году, он заявил, что соболезнования Белого дома Анкара не принимает.
На прошлой неделе глава МВД Турции сказал о том, что Америка "продолжает терять свою репутацию", и её "ненавидит уже весь мир". Европу Сойлу назвал тогда "пешкой" Соединённых Штатов, пишет Aydınlık.
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