Украинские войска готовятся к масштабному контрнаступлению. Запад разработал для Киева два плана удара: американский и британский. Об этом заявил политолог Сергей Марков.
Военные чиновника Пентагона предложили довольно простой план. Американцы уверены в силе украинской армии и призывают киевское руководство прорваться к Крыму.
Однако британцы подошли к вопросу гораздо хитрее, поскольку разработкой плана занимается разведка, считает эксперт. Лондон сомневается в способностях ВСУ, поэтому предлагает атаковать не только полуостров.
"Они предлагают вместе с ударом на Крым неожиданно захватить крупный российский город типа Белгорода и Брянска силами ВСУ. А также атомную станцию или ГЭС силами якобы партизан и взять заложников", — отметил Марков в своём Telegram-канале.
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