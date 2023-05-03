Политолог Марков: США и Британия подготовили для ВСУ два плана контрнаступления

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Украинские войска готовятся к масштабному контрнаступлению. Запад разработал для Киева два плана удара: американский и британский. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Фото: news.myseldon.com

Военные чиновника Пентагона предложили довольно простой план. Американцы уверены в силе украинской армии и призывают киевское руководство прорваться к Крыму.

Однако британцы подошли к вопросу гораздо хитрее, поскольку разработкой плана занимается разведка, считает эксперт. Лондон сомневается в способностях ВСУ, поэтому предлагает атаковать не только полуостров.

"Они предлагают вместе с ударом на Крым неожиданно захватить крупный российский город типа Белгорода и Брянска силами ВСУ. А также атомную станцию или ГЭС силами якобы партизан и взять заложников", — отметил Марков в своём Telegram-канале.

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