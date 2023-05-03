Пожар произошёл на нефтебазе в городе Кропивницком, расположенном в центральной части Украины. Руководитель Кировоградской областной администрации Андрей Райкович проинформировал об этом в сообщении на своём Telegram-канале.
Райкович заявил о том, что "прилёты" снарядов были зафиксированы около трёх часов утра. Чрезвычайное происшествие обошлось без жертв, уточнил он.
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