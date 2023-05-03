После введения санкций со стороны стран Евросоюза и "Большой семерки", российские компании начали перенаправлять продажи золота преимущественно на азиатские рынки, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турция.
По данным аналитиков компании ImportGenius, в основном сбытом драгоценного металла российского происхождения занимаются малоизвестные компании, которым не грозят вторичные санкции со стороны западных стран.
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Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.