Россия торгует золотом через небольшие компании, работающие на азиатских рынках

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После введения санкций со стороны стран Евросоюза и "Большой семерки", российские компании начали перенаправлять продажи золота преимущественно на азиатские рынки, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турция.

Фото: Fotodom.ru/DP

По данным аналитиков компании ImportGenius, в основном сбытом драгоценного металла российского происхождения занимаются малоизвестные компании, которым не грозят вторичные санкции со стороны западных стран.