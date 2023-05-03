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Вассерман рассказал о том, как Шольц "заговаривает зубы": голова говорящая, но не думающая

0:57
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц нагло врёт, говоря о политическом курсе ФРГ по украинскому кризису, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман iReactor.

Вассерман рассказал о том, как Шольц "заговаривает зубы": голова говорящая, но не думающая
Фото: anna-news.info

Все заявления канцлера о том, что задача Берлина заключается в том, чтобы не допустить ещё большей конфронтации между Россией и Украиной — "заговаривание зубов".

"Сотрудники самого Шольца, например, министр обороны Писториус, уже открытым текстом заявили, что, по их мнению, территория Российской Федерации — это законная военная цель для Украины", — пояснил депутат изданию.

По его словам, Берлин следует политическому фарватеру США, и никакого права голоса не имеет. Кроме прочего, конкретно Шольц — лишь представляющее Германию лицо.

"Причём боюсь, что голова только "говорящая", но никоим образом "не думающая", — описал канцлера Вассерман.

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Новое заявление Шольца: ЕС идет ва-банк? Что изменится для России теперь
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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