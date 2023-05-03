Замминистра обороны Британии Голди: Лондон не собирается передавать ВСУ вертолёты Apache

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Передача боевых вертолётов AH-64 Apache украинским войскам не входит в планы Великобритании, заявила заместитель министра обороны страны Аннабель Голди.

Фото: pixabay.com

"На данный момент правительство не планирует передавать вертолёты Apache Украине", — заявила Голди парламенту.

Ранее британские власти анонсировали поставки Украине танков. Как уточнили в Лондоне, вероятность того, что Киев получит вертолёты AH-64 Apache мала, но если такой шаг и будет в планах Британии, то только после отправки Challenger 2.

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