Марков призвал ежедневно проводить законные диверсионные акции в ответ на теракты Киева

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Политолог Сергей Марков назвал подрыв железнодорожных путей в Брянской области "рельсовой войной".

Фото: pxhere. com

Эксперт обратил внимание, что подобное со стороны Украины, которой руководит НАТО, происходит всё чаще и чаще. Политолог призвал российское руководство отвечать на подобные теракты соответственно, жёстко, "ударом на удар".

"Почему на преступные теракты Россия не проводит легитимные диверсионные акции также ежедневно? Этот вопрос задается уже более года и на него так и нет ответа. Все равно ведь Россию уже обвинили во всем. И как можно победить, не отвечая ударом на удар?" — написал Марков в своём Telegram-канале.

Ранее на станции Снежетьская под Брянском стало известно о сходе с рельсов локомотива и нескольких грузовых вагонов. По словам губернатора региона Александра Богомаза, это явилось результатом срабатывания неустановленного взрывного устройства.

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