Милли: конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году

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Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия на Украине вряд ли прекратятся в 2023 году. Об этом сообщает Foreign Affairs.

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Милли отметил, что за указанный период киевский режим не сможет достигнуть своих политических целей.