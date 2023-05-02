Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия на Украине вряд ли прекратятся в 2023 году. Об этом сообщает Foreign Affairs.
Милли отметил, что за указанный период киевский режим не сможет достигнуть своих политических целей.
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