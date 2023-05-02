Вайкуле была удивлена, что ее антироссийские заявления были восприняты в штыки

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Латвийская певица Лайма Вайкуле удивилась тому, как в России восприняли ее заявления, направленные на оправдание нацизма. Об этом она сообщила в программе "И грянул Грэм".

Фото: informing.ru

Возмущение вызвали ее слова о том, что в России был узурпирован День Победы, что ее дядя был эсэсовцем, а также, что памятник Советским воинам не имеет художественной ценности.

"Не могу привыкнуть к такому извращенному отношению к тому, что ты говоришь", — заявила Вайкуле.

Артистке было непривычно в связи с тем, что в Латвии отношение к нацизму достаточно лояльное.