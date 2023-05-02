Стоимость проживания в российских отелях предстоящим летом вырастет в среднем на восемь процентов. Динамика повышения цен кардинально отличается по субъектам РФ, следует из сегодняшнего заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Руководитель профильного ведомства сослался на данные статистики.
Сведения публичных платформ следующие: средняя цена проживания в трёхзвёздочном отеле в середине лета 2023-го будет достигать не менее 4,7 тысячи. Этот показатель также на восемь процентов выше прошлогоднего, подчеркнул Решетников.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.