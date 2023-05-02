Цены на размещение в отелях России вырастут в среднем на 8%

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Стоимость проживания в российских отелях предстоящим летом вырастет в среднем на восемь процентов. Динамика повышения цен кардинально отличается по субъектам РФ, следует из сегодняшнего заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Руководитель профильного ведомства сослался на данные статистики.

Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Сведения публичных платформ следующие: средняя цена проживания в трёхзвёздочном отеле в середине лета 2023-го будет достигать не менее 4,7 тысячи. Этот показатель также на восемь процентов выше прошлогоднего, подчеркнул Решетников.