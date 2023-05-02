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Политолог Дудчак: дефолта в США не будет, ведь Вашингтон сам себе разрешит новые заимствования

Мир

Вашингтон снова сам себя пугает дефолтом, однако проблема вскоре будет решена. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак.

Политолог Дудчак: дефолта в США не будет, ведь Вашингтон сам себе разрешит новые заимствования

По его словам, громкие заявления американских политиков об экономических сложностях — это попытка оказать давление на действующее руководство США. Он пояснил, что члены оппозиционных партий ради рейтингов регулярно вспоминают в ходе своих выступлений об огромных долгах Вашингтона.

"Дефолта не будет просто потому, что США проголосуют за увеличение потолка", — подчеркнул Дудчак в интервью Телеканалу "360".

Как отметил эксперт, позиции доллара на мировой арене подорваны, ведь всё больше стран делают выбор в пользу расчётов с использованием нацвалют.

Ранее республиканец Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг стал "тикающей бомбой", которая скоро может взорваться.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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