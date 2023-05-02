Политолог Дудчак: дефолта в США не будет, ведь Вашингтон сам себе разрешит новые заимствования

Вашингтон снова сам себя пугает дефолтом, однако проблема вскоре будет решена. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак.

По его словам, громкие заявления американских политиков об экономических сложностях — это попытка оказать давление на действующее руководство США. Он пояснил, что члены оппозиционных партий ради рейтингов регулярно вспоминают в ходе своих выступлений об огромных долгах Вашингтона.

"Дефолта не будет просто потому, что США проголосуют за увеличение потолка", — подчеркнул Дудчак в интервью Телеканалу "360".

Как отметил эксперт, позиции доллара на мировой арене подорваны, ведь всё больше стран делают выбор в пользу расчётов с использованием нацвалют.

Ранее республиканец Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг стал "тикающей бомбой", которая скоро может взорваться.

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