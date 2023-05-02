Верховная Рада продлила еще на 90 дней всеобщую мобилизацию и военное положение

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Верховная Рада Украины продлила ещё на три месяца военное положение в стране. Аналогичным образом увеличивается и срок всеобщей мобилизации.

Мобильные бригады из сотрудников военкоматов и полицейских Украины будут продолжать отлавливать на улицах городов и сёл мужчин, которые подходят по возрасту для службы в вооружённых силах. Верховная Рада Украины продлила ещё на 90 дней действие указа президента о всеобщей мобилизации и о военном положении.

1 мая Владимир Зеленский внёс проект указа в украинский парламент. Он предусматривает продление военного положения и мобилизации с 20 мая до 18 августа. В настоящий момент ВСУ испытывают кадровый голод, так как украинские войска понесли тяжёлые потери, лишившись наиболее опытных и подготовленных бойцов.

Нехватка личной силы является одной из наиболее тяжёлых проблем для ВСУ. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последний месяц украинские войска потеряли в боях 15 тысяч человек.

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