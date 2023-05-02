Известный американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал президента России Владимира Путина великим лидером. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.
Стоун подчеркнул, что Путин великий лидер для своей страны, а народ его любит.
Также режиссер рассказал о своей работе над фильмом о ядерной энергетике, отметив, что Россия отлично справляется с этим вопросом.
Кроме того, он похвалил Китай, но посетовал, что ему не удалось снять об этой стране документальный фильм.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.