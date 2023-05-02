РИА Новости: военные ВС Украины занимаются продажей пожертвованной техники на регулярной основе

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Техника, купленная на пожертвования для бойцов украинской армии, продаётся ими же на регулярной основе. Об этом сообщил специалист разведки по открытым источникам с позывным "Глаз" в разговоре с РИА Новости.

Эксперт рассказал о существовании масштабного чёрного рынка военной помощи Киеву в интернете и, в частности, в даркнете. "Глаз" обратил внимание, что важное место на этом рынке отведено перепродаже военной техники, которую украинской армии передают волонтёры.

Военный объяснил, что перепродажей купленной на пожертвования техники занимаются в основном не лично сами военнослужащие, а их друзья и родственники, размещая с этой целью соответствующие объявления в Сети.

"Глаз" подчеркнул, что перепродажа вооружения и другой экипировки, купленных на пожертвования, приобрела настолько массовый характер, что украинские волонтёры начали ставить специальное клеймо на то оборудование, которое передают ВСУ.

"Они имеют практику "клеймления", например, беспилотников, чтобы затруднить их сбыт. Такие фото, как это, к нам регулярно приходят с разных концов фронта", — отметил эксперт.

В качестве подтверждения своих слов военный продемонстрировал фото дрона из зоны СВО, маркированного логотипами украинских волонтёрских объединений, на котором также значились слова "не для продажи".

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