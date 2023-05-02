Песков: Кремль не ждёт ничего хорошего в отношениях с Польшей

Москва не ожидает ничего хорошего в отношениях с Варшавой в связи с действиями польского правительства. Об этом проинформировал сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Судя по поведению, демонстрируемому сейчас польской властью, охватившая её русофобия лишает трезвости в подходе ко всем вопросам, связанным с Россией.

Правительство Польши, очевидно, лишается способности к более или менее внятным и продуманным шагам, подчеркнул Песков. Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос представителей СМИ о перспективах взаимоотношений двух стран, пишет "Интерфакс".