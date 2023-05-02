Власти РФ внимательно наблюдают за ситуацией с вероятным дефолтом в Соединённых Штатах. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Официальный представитель Кремля указал на наличие определённых проблем как в американской, так и в мировой экономике. В их числе Песков назвал высокий уровень инфляции и продолжающиеся высокие инфляционные ожидания.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, не обеспокоена ли Москва тем фактом, что 1 июня текущего года истечет потолок государственного долга в США, и страна рискует столкнуться с дефолтом.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.