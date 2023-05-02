Экс-разведчик США Риттер призвал наладить отношения между Россией и США при помощи "народной дипломатии"

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Выйти из тупика, в котором оказались российско-американские отношения, можно только посредством народной дипломатии. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

"Мне сложно представить время, более важное и подходящее для народной дипломатии. При всем уважении к властям России и США, они очевидно не справляются с этой задачей", — сказал Риттер в ходе презентации своей книги в Новосибирске.

Бывший разведчик подчеркнул, что сейчас не имеет большого значения, кто в случае с США и Россией прав, а кто виноват, им в любом случае придётся между собой договариваться, потому что если они этого не сделают, "не будет вообще никакой истории".

Риттер отметил, что россияне и американцы могут подать пример своим правительствам, общаясь друг с другом. Народ должен дать Вашингтону и Москве понять, что они должны сесть за стол переговоров.

Офицер убеждён, что США и Россия вновь должны научиться понимать и слышать друг друга, и снова наладить дружественные отношения. По мнению Риттера, это возможно.

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